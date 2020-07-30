Розстріляний автомобіль на Полтавщині, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n141839-rozstril-avtomobilya-na-poltavschyni-vyyavyvsya-policeyskou-specoperaciieu-video.html

Ракурс

Розстріл автомобіля, який стався вчора, 29 липня, на трасі Київ-Харків у Полтавській області, виявися спецоперацією поліції, покликаною попередити замовне вбивство.

Вбити мали відомого у злочинному світі жителя Донецької області. Про це повідомляє прес-служба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Зазначається, що замовником вбивства був один із кримінальних «авторитетів». За вчинення цього злочину зловмисники обіцяли заплатити 50 тис. дол. США.

Сьогодні, 30 липня, виконавця злочину затримали під час передачі йому частини цієї суми — 25 тис. дол. Йому повідомлено підозру скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14 (готування до злочину) та п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Організатору злочину наразі заочно підготована підозра у скоєнні злочину за аналогічними статтями.

Вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук.

Нагадаємо, інсценування розстрілу автомобіля з тілом чоловіка було влаштоване 29 липня близько 16.00 на автодорозі поблизу міста Пирятин.