2 млн грн на неякісних COVID-тестах «відмили» посадовці, їх викрила СБУ. Фото: Pixabay

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Боротьба з корупцією на медичних закупівлях продовжується на Херсонщині. Служба безпеки України (СБУ) викрила посадовців Херсонського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України, що придбали 35 тис. неякісних тестів для діагностики коронавірусу.

Внаслідок цього громадяни отримували неточні результати дослідження на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Схема із закупівлею неякісних тестів могла призвести до хибних результатів тестування, що ставило під загрозу життя та здоров’я жителів міста. Також повідомляється, що завдяки цій схемі було завдано збитків бюджету на понад 2 млн грн.

Після того, як СБУ викрила заробіток посадовців на тестах, для громадян, яким проводили тестування неякісними тестами, провели повторне дослідження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що правоохоронці затримали чоловіка, який вимагав 4 млн грн хабаря в представника двох підприємств за здійснення впливу на Антимонопольний комітет України. За грошову «винагороду» він обіцяв винести на користь цих підприємств рішення про зменшення розміру штрафних санкцій, що були накладені на підприємства через порушення законодавства.