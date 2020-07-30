2 млн грн на некачественных COVID-тестах «отмыли» чиновники, их разоблачила СБУ. Фото

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Борьба с коррупцией на медицинских закупках продолжается на Херсонщине. Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила должностных лиц Херсонского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, которые приобрели 35 тыс. некачественных тестов для диагностики коронавируса.

В результате граждане получали неточные результаты исследования на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Схема с закупкой некачественных тестов могла привести к ошибочным результатам тестирования, что ставило под угрозу жизнь и здоровье жителей Херсонщины. Также сообщается, что благодаря этой схеме был нанесен ущерб государству более чем на 2 млн грн.

После того как СБУ разоблачила заработок чиновников на тестах, для граждан, которым проводили тестирование некачественными тестами, провели повторное исследование.

Напомним, ранее мы сообщали, что правоохранители задержали мужчину, который требовал 4 млн грн взятки у представителя двух предприятий за осуществление влияния на Антимонопольный комитет Украины. За денежное «вознаграждение» он обещал вынести в пользу этих предприятий решение об уменьшении размера штрафов, которые были наложены на предприятия за нарушения законодательства

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