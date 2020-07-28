Надмірна вага міністрів вказує на корупцію. Фото: АіФ

https://racurs.ua/ua/n141727-nadmirna-vaga-ukrayinskyh-ministriv-vkazuie-na-korupciu-doslidjennya.html

Ракурс

Боротьба з корупцією може бути набагато ефективнішою у країнах пострадянського простору, якщо антикорупційні органи візьмуть на озброєння висновки французького дослідника Павла Блаватського, який виявив кореляцію між середнім індексом маси тіла міністрів і рівнем корупції.

Вчений оцінив комплекцію міністрів за допомогою аналізу їхніх фотографій нейромережею, а потім порівняв із різними оцінками рівня корупції у кожній із країн. Результати аналізу показали, що в країнах із огрядними міністрами рівень корупції значно вищий, пише журнал Economics of Transition and Institutional Change.

Рівень корупції в окремо взятій країні визначити досить складно, адже найчастіше вона носить прихований характер. Але корупціонерам важко приховати свою надмірну вагу, яка у більшості випадків є результатом розкішного життя.

Французький вчений зосередився на 299 міністрах 2017 року в 15 країнах пострадянського простору. Індекс маси тіла міністрів Блаватський оцінив за допомогою алгоритму комп’ютерного зору.

У 96 міністрів алгоритм виявив високу ступінь ожиріння (індекс маси тіла від 35 до 40). У якості показника корупції вчений використовував п’ять різних індексів. Як видно на графіку, рівень корупції в Україні, визначений за методом Блаватського, один із найвищих у країнах пострадянського простору.

Крім того, було встановлено, що чим більша вага міністрів у країні, тим менша вага її громадян.

Безумовно, такі висновки вченого не можна застосовувати до усіх міністрів, адже деякі протягом життя страждають від надмірної ваги, але поява зайвих кілограмів після отримання посади може бути своєрідним індикатором корумпованості.

Слід зазначити, що це не єдиний метод визначення прихованої корупції. Наприклад, у Китаї з 1993 року по 2013 рік рівень корупції пов’язували з об'ємом імпорту в країну дорогих швейцарських годинників, які були дуже популярними серед міністерських працівників. Але з розвитком інтернету і сучасних технологій цей взаємозв'язок пропав.