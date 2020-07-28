Избыточный вес министров указывает на коррупцию. Фото: АиФ

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Борьба с коррупцией может быть намного эффективнее в странах постсоветского пространства, если антикоррупционные органы возьмут на вооружение выводы французского исследователя Павла Блаватского, который обнаружил корреляцию между средним индексом массы тела министров и уровнем коррупции.

Ученый оценил комплекцию министров с помощью анализа их фотографий нейросетью, а затем сравнил с различными оценками уровня коррупции в каждой из стран. Результаты анализа показали, что в странах с крупными министрами уровень коррупции значительно выше, пишет журнал Economics of Transition and Institutional Change.

Уровень коррупции в отдельно взятой стране определить довольно сложно, ведь зачастую она носит скрытый характер. Но коррупционерам довольно сложно скрыть свой избыточный вес, который в большинстве случаев является результатом роскошной жизни.

Французский ученый сосредоточился на 299 министрах 2017 года в 15 странах постсоветского пространства. Индекс массы тела министров Блаватский оценил с помощью алгоритма компьютерного зрения.

У 96 министров алгоритм обнаружил высокую степень ожирения (индекс массы тела от 35 до 40). В качестве показателя коррупции ученый использовал пять разных индексов. Как видно на графике, уровень коррупции в Украине, определенный по методу Блаватского, — один из самых высоких в странах постсоветского пространства.

Кроме того, было установлено, что чем крупнее министры в стране, тем худее ее жители.

Безусловно, такие выводы ученого нельзя применять ко всем министрам, ведь некоторые на протяжении жизни страдают от избыточного веса, но появление лишних килограммов после получения должности может служить своеобразным индикатором коррумпированности.

Следует отметить, что это не единственный метод определения скрытой коррупции. Например, в Китае с 1993 года по 2013 год уровень коррупции связывали с объемом импорта в страну дорогих швейцарских часов, которые были очень популярными среди министерских работников. Но с развитием интернета и современных технологий эта взаимосвязь пропала.