Расстрелянный автомобиль на Полтавщине, фото: Национальная полиция

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Ракурс

Расстрел автомобиля, который произошел вчера, 29 июля, на трассе Киев-Харьков в Полтавской области, оказался спецоперацией полиции, призванной предотвратить заказное убийство.

Убить должны были известного в преступном мире жителя Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Отмечается, что заказчиком убийства был один из криминальных «авторитетов». За совершение этого преступления злоумышленники обещали заплатить 50 тыс. долл. США.

Сегодня, 30 июля, исполнителя преступления задержали во время передачи ему части этой суммы — 25 тыс. долл. Ему сообщено подозрение совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и п. 11 п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Организатору преступления в настоящее время заочно подготовлено подозрение в совершении преступления по аналогичным статьям.

Решается вопрос об объявлении его в международный розыск.

Напомним, инсценировка расстрела автомобиля с телом мужчины была устроена 29 июля около 16.00 на автодороге возле города Пирятин.