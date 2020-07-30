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Погода на Закарпатье ночью ожидается солнечная, без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью 14−16° и 25−27° днем. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
Погода в Украине 31 июля. Фото: Pixabay
Дожди с грозами и жара — погода в Украине на 31 июля (КАРТА)https://racurs.ua/n141840-dojdi-s-grozami-i-jara-pogoda-v-ukraine-na-31-iulya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 31 июля будет дождливой в южных и восточных регионах, а также в Черновицкой области. Днем на юге Украины ожидаются грозы и шквалы 15−20 м/с.
Кроме того, осадки будут длиться весь день, а также продолжатся ночью. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Температура воздуха ночью составит 11−22°. Днем термометры покажут 25−37° на западе и до 32° выше нуля в других регионах.
Погода в Киеве 31 июля будет несколько теплой. Осадков не ожидается. Столбики термометров ночью опустятся до 14−16°, днем - поднимутся до 22−24°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
Погода во Львове в течение суток будет солнечной. Температура воздуха ночью составит 13−15°, днем — 23−25°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
Погода в Одессе будет дождливая весь день. Температура воздуха ночью опустится до 20−22°, днем — поднимется до 29−31°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
Погода в Днепре также будет дождливой, ожидаются грозы. Ночью градусники покажут 17−19°, днем — 27−29°. Ветер западный, 5−10 м/с.
Погода в Харькове 31 июля ожидается с дождем днем, ночью — без осадков. Температура воздуха составит 16−18° ночью и 27−29° днем. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
Погода на Закарпатье ночью ожидается солнечная, без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью 14−16° и 25−27° днем. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
Геомагнитная обстановка в Киеве 31 июля будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.
Напомним, синоптики недавно подготовили прогноз погоды в Украине на август.
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