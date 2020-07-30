Погода в Украине 31 июля. Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 31 июля будет дождливой в южных и восточных регионах, а также в Черновицкой области. Днем на юге Украины ожидаются грозы и шквалы 15−20 м/с.

Кроме того, осадки будут длиться весь день, а также продолжатся ночью. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит 11−22°. Днем термометры покажут 25−37° на западе и до 32° выше нуля в других регионах.

Погода в Киеве 31 июля будет несколько теплой. Осадков не ожидается. Столбики термометров ночью опустятся до 14−16°, днем ​​- поднимутся до 22−24°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове в течение суток будет солнечной. Температура воздуха ночью составит 13−15°, днем — 23−25°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет дождливая весь день. Температура воздуха ночью опустится до 20−22°, днем — поднимется до 29−31°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре также будет дождливой, ожидаются грозы. Ночью градусники покажут 17−19°, днем — 27−29°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове 31 июля ожидается с дождем днем, ночью — без осадков. Температура воздуха составит 16−18° ночью и 27−29° днем. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье ночью ожидается солнечная, без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью 14−16° и 25−27° днем. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.





Геомагнитная обстановка в Киеве 31 июля будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, синоптики недавно подготовили прогноз погоды в Украине на август.