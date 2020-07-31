Когда украинцы смогут поехать в ЕС, рассказали в Кабмине. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n141879-kogda-ukraincy-smogut-poehat-v-es-rasskazali-v-kabmine.html

Ракурс

Пандемия коронавируса в мире заставила правительства стран закрыть границы для иностранных граждан. Остаются закрытыми для украинцев и границы Евросоюза, и в ближайшее время не стоит рассчитывать на их открытие.

По самым оптимистическим прогнозам внешние границы ЕС останутся закрытыми для украинцев до конца сентября. Такую точку зрения высказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью «Обозревателю».

Стефанишина заявила, что украинские дипломаты и Минздрав Украины обмениваются данными и ведут индивидуальный диалог со всеми странами Евросоюза.

Вице-премьер добавила, что мир готовится ко второй волне коронавируса, поэтому не исключено, что в некоторых регионах будут фиксироваться новые вспышки инфекции. В связи с этим, трудно прогнозировать конкретные сроки открытия границ ЕС.

Если границы и будут открываться, то это будет происходить постепенно и для каждой страны решение будет приниматься в зависимости от сложившейся эпидемиологической ситуации.

Как ранее писал «Ракурс», вчера, 30 июля, Евросоюз обновил перечень стран, граждане которых имеют право без ограничений пересекать границы ЕС в условиях коронавирусной эпидемии. Украина в этот список пока что не попала.

Перечень пересматривается каждые две недели и решение о включении в него принимается на основе данных об эпидемиологической ситуации в соответствующих государствах. Страны, в которых эпидемиологическая ситуация ухудшается, исключаются из списка. На этот раз из перечня был исключен Алжир.