Принц Вільям та Кейт Мідлтон. Фото: msn-com

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Кейт Мідлтон із дітьми та чоловіком принцом Вільямом поїхали відпочивати на острів дитинства герцога Кембриджського.

Герцог і герцогиня влаштували собі несподівану відпустку на британських островах Сіллі. Принц вирішив показати своїй другій половинці та дітям острів, де у дитинстві проводив літні канікули зі своєю мамою принцесою Діаною, братом Гаррі та татом Чарльзом. Про це повідомляє Elle.

Місцеві мешканці помітили Кейт та Вільяма у четвер, 30 липня, під час велосипедної прогулянки. Королівська пара каталися на острові Тріско й насолоджуючись сонячною погодою. За інформацією ЗМІ, батьки вирішили відвести своїх дітей у знайоме місце, де існує найменший ризик підхопити коронавірусну інфекцію COVID-19. Очікується, що 31 липня родина повернеться у Норфолк.

Як відомо, острови Сіллі — це невеликий архіпелаг на північний захід від півострова Корнуолл. Цей британський архіпелах включає в себе п’ять населених островів та 35 пляжів.

Нагадаємо, у липні герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, яка захоплюється фотографією, опублікувала власну фотографію принца Джорджа, якому 22 липня виповнилося сім років.