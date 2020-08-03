Задержанных «вагнеровцев» могут отпустить из-за давления России

Боевики "Вагнера". Фото: Военное дело

https://racurs.ua/n141970-zaderjannyh-vagnerovcev-mogut-otpustit-iz-za-davleniya-rossii.html

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Задержание в Беларуси боевиков частной военной компании «Вагнер» обсуждается между Россией, Украиной и Беларусью.

Сообщается, что среди задержанных могут быть лица с двойным гражданством. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире «Громадського радіо».

По его словам, среди «вагнеровцев» есть граждане Украины, которые воевали на Донбассе. Согласно действующему законодательству Беларуси, они должны быть экстрадированы в Украину, поскольку боевики принадлежат к полугосударственной структуре, которая используется для продвижения российских интересов на территории Украины, Сирии, Судана и Ливии.

Из-за влияния Российской Федерации (РФ) на Беларусь задержанные боевики будут вскоре отпущены, но Украина должна настаивать на выдаче боевиков, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины.

Также он добавил, что в Беларуси пока обнаружили 9 «вагнеровцев» с украинским гражданством, но эта информация еще проверяется. Среди них могут быть люди с двойным гражданством.

Замглавы МВД заявил, что сейчас переговоры о выдаче задержанных боевиков продолжаются. В свою очередь, в Генпрокуратуре Беларуси заявили, что не получали от Украины запросов на экстрадицию задержанных. Там сообщили, что начнут переговоры только тогда, когда получат соответствующее ходатайство.

Напомним, 29 июля на границе Беларуси задержали 33 человек, некоторые из них были представителями частной военной компании «Вагнер», которая принимала участие в конфликтах на востоке Украины на стороне оккупантов.

Имена многих задержанных есть в списке сайта «Миротворец». Большинство из них воевали на оккупированной части Донбасса со стороны оккупантов. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия «не признает украинское гражданство» задержанных в Беларуси наемников. Сейчас Украина требует экстрадиции боевиков.