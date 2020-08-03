Захват банка с заложницей в центре Киева — трансляция

https://racurs.ua/n141971-zahvat-banka-s-zalojnicey-v-centre-kieva-translyaciya.html

Ракурс

Захват банка в бизнес-центре «Леонардо» Киева произошел 3 августа. Террорист захватил заложников в отделении банка на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской. Из здания эвакуируют посетителей и работников бизнес-центра в сторону парка Шевченко. Территорию по периметру «Леонардо» полностью оцепили силовики. Террорист заявил, что у него в рюкзаке бомба.

В соцсетях пишут, что теракты в Украине начались после того, как президент Владимир Зеленский выполнил требования луцкого террориста.