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Ракурс
Захват банка с заложницей в центре Киева — трансляция

Захват банка с заложницей в центре Киева — трансляция

3 авг 2020, 13:28
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Захват банка в бизнес-центре «Леонардо» Киева произошел 3 августа. Террорист захватил заложников в отделении банка на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской. Из здания эвакуируют посетителей и работников бизнес-центра в сторону парка Шевченко. Территорию по периметру «Леонардо» полностью оцепили силовики. Террорист заявил, что у него в рюкзаке бомба.

В соцсетях пишут, что теракты в Украине начались после того, как президент Владимир Зеленский выполнил требования луцкого террориста.


Источник: Ракурс


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