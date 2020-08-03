Захоплення банку із заручницею в центрі Києва — трансляція

https://racurs.ua/ua/n141971-zahoplennya-banku-iz-zaruchnyceu-v-centri-kyieva-translyaciya.html

Ракурс

Захоплення банку в бізнес-центрі «Леонардо» Києва сталося 3 серпня. Терорист захопив заручників у відділенні банку на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Володимирської. З будівлі евакуювали відвідувачів і працівників бізнес-центру в сторону парку Шевченка. Територію по периметру «Леонардо» повністю оточили силовики. Терорист заявив, що у нього в рюкзаку бомба.

У соцмережах пишуть, що теракти в Україні почалися після того, як президент Володимир Зеленський виконав вимоги луцького терориста.