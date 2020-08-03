У Луцьку виступили проти тотального карантину, фото: «Конкурент»

https://racurs.ua/ua/n141969-lucka-miska-rada-vystupyla-proty-posylennya-karantynu-i-zaklykala-vsih-pracuvaty.html

Ракурс

Луцька міська рада виступила проти посилення карантину в місті, яке має розпочатися з 3 серпня, згідно із запровадженим в Україні поділом на зони за епідеміологічною ситуацією з коронавірусною хворобою COVID-19.

Відповідне рішення було ухвалене під час сьогоднішнього позачергового засідання міськради.

Міськрада вважає, що ухвалене Державною комісією техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рішення про нові правила адаптивного карантину не ґрунтується на нормах Конституції, а саме статтях 24, 33, 39, 42, 49 і 64.

Тож міська влада рекомендує усім суб'єктам господарювання (кафе, ресторанам, торгово-розважальним центрам ТРЦ тощо) продовжувати свою роботу, а поліції — утриматись від притягнення таких підприємців до відповідальності.

Також міськрада вирішила звернутися до очільника Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова щодо виключення Луцька із «червоної» зони. На їхню думку, рішення про віднесення Луцька до цієї зони не відповідає реальному стану справ.

Радник міського голови Ігор Поліщук у своєму Фейсбуці зазначив, що місцева влада надаватиме юридичну допомогу усім підприємцям, підприємствам, установам та організаціям, щодо яких поліція складе протокол у зв’язку з віднесенням Луцька до «червоної» зони.

Нагадаємо, у Тернополі сьогодні, 3 серпня, протестують проти включення міста до «червоної» зони.