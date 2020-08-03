Проти посилення карантину протестують у Тернополі — що відбувається у місті

Карантин в Україні. Фото:Pixabay

https://racurs.ua/ua/n141962-proty-posylennya-karantynu-protestuut-u-ternopoli-scho-vidbuvaietsya-u-misti.html

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Коронавірус в Україні став причиною посилення карантинних обмежень у певних регіонах. Протест проти карантину через надання статусу «червоної зони» місту Тернопіль влаштувала місцева влада.

Мер міста Сергій Надал заявив, що транспортна блокада, яка передбачається у випадку включення до «червоної зони», є неприпустимою та не дає змоги містянам потрапити додому. Про це стало відомо під час позачергової сесії Тернопільської міської ради.

Міський голова заявив, що замість того, щоб обговорити карантинні обмеження з місцевою владою та вибрати найкраще рішення, держава вводить диктаторські обмеження. На його думку, наразі немає підстав для введення найжорсткішого карантину, тому що в Тернополі захворюваність на коронавірус пішла на спад.

Інші чиновники заявили, що карантин може вбити економіку регіону, яка тільки почала відновлюватися після жорсткого карантину, а тернополяни не зможуть вижити на карантині, якщо не матимуть змоги повноцінно працювати.

Зі свого боку в міськраді закликають мешканців міста дотримуватися санітарно-епідеміологічних умов, таких як носіння масок, проведення дезінфекції приміщень та вимірювання температури працівників і відвідувачів.

Наразі у Тернополі громадський транспорт працює у звичному режимі, а незабаром відкриються дитсадки, бари та магазини.

З 1 серпня в Україні набули чинності нові правила адаптивного карантину. Зокрема, міста, області і райони мали розподілятися по зонах. Наразі в «червоній зоні», у яку входять міста і райони зі складною ситуацією із захворюваністю на COVID-19, входять міста Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що заяви мерів щодо відмови від посилення карантинних обмежень суперечать їхнім прямим обов’язкам зі збереження життя громадян. Він додав, що за такі дії мери відповідатимуть перед законом.