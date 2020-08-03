Против усиления карантина протестуют в Тернополе — что происходит в городе

Карантин в Украине. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n141962-protiv-usileniya-karantina-protestuut-v-ternopole-chto-proishodit-v-gorode.html

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Коронавирус в Украине стал причиной усиления карантинных ограничений в определенных регионах. Протест против карантина из-за предоставления статуса «красной зоны» городу Тернополь устроила местная власть.

Мэр города Сергей Надал заявил, что транспортная блокада, которая предусматривается в случае включения в «красную зону», недопустима и не позволяет горожанам добраться домой из других городов. Об этом стало известно во время внеочередной сессии Тернопольского городского совета.

Мэр заявил, что вместо того, чтобы обсудить карантин с местными властями и выбрать лучшее решение, государство вводит диктаторские ограничения. По его мнению, пока нет оснований для введения жесткого карантина, так как в Тернополе заболеваемость коронавирусом пошла на спад.

Другие чиновники заявили, что карантин может убить экономику региона, которая только начала восстанавливаться после жесткого карантина, а тернопольчане не смогут выжить на карантине, если не будут полноценно работать.

В свою очередь в горсовете призывают жителей города соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, такие как ношение масок, проведение дезинфекции помещений и измерение температуры работникам и посетителям.

Сейчас в Тернополе общественный транспорт работает в обычном режиме, а вскоре откроются детсады, бары и магазины.

С 1 августа в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина. В частности, города, области и районы должны были распределяться по зонам. Сейчас в «красной зоне», в которую включают города и районы со сложной ситуацией с заболеваемостью COVID-19, входят города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

Напомним, ранее мы сообщали, что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что заявления мэров об отказе от усиления карантинных ограничений противоречат их прямым обязанностям по сохранению жизни граждан. Он добавил, за такие действия мэры должны будут отвечать перед законом.