Луческу в Украине заработал миллионное состояние. Фото: Прямой

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Ракурс

Мирча Луческу, футбольный тренер из Румынии, заработал в Украине на посту главного тренера донецкого «Шахтера» почти 50 млн евро.

Наставником «горняков» Луческу работал 12 лет. В сумму 50 млн евро включена зарплата и бонусы тренера, которые он получил в донецком клубе с 2004 года по 2016 год. Во время своей работы с «Шахтером» Луческу был одним из крупнейших плательщиков налогов в Украине. Об этом 3 июля сообщает «Чемпион».

По информации рейтинга издания «Forbes Украина», на протяжении 2012−2014 годов Луческу заплатил 52 млн грн налога на доходы физических лиц, что по тогдашнему курсу составляло почти 5 млн евро.

Луческу на посту главного тренера киевского «Динамо» будет тоже неплохо зарабатывать — его годовая зарплата будет составлять 1,2 млн евро. Вместе с бонусами эта сумма увеличится до 2,2 млн евро.

Напомним, 74-летний румынский специалист Мирча Луческу заменил на посту главного тренера Алексея Михайличенко, но через четыре дня после своего назначения подал в отставку из-за протестов фанатов. Впоследствии стало известно, что президент клуба Игорь Суркис уговорил Луческу остаться. Наставник уже пообещал, что не будет осуществлять революцию в команде.