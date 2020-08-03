В Одессе задержали рекордную партию кокаина, фото: MaaVar

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Ракурс

Кокаин общим весом 56,4 кг обнаружили в контейнере с бананами в Одесском морском порту.

Стоимость конфискованного «элитного» наркотика по ценам «черного рынка» может составить более 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Одесского пограничного отряда.

Контейнер, в котором нашли кокаин, прибыл из Эквадора. Наркотик был расфасован в 47 брикетов, его спрятали в вентиляционные люки.

Каждый брикет имел свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату, — отмечают пограничники.

По факту контрабанды наркотиков (ст. 305 Уголовного кодекса) начато уголовное производство.

Отмечается, что это не первый в этом году случай задержания в порту таких крупных партий наркотиков из Южной Америки.

В феврале в контейнере с легковыми машинами из Чили обнаружили 31 брикет кокаина общим весом более 30 кг, а в мае — 53,4 кг кокаина в контейнере с бананами из Эквадора.

Напомним, осенью прошлого года на французские пляжи из океана выбросило тонну кокаина.