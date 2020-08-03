«Северный поток - 2» заставил Польшу по максимуму оштрафовать «Газпром» — новости мира

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«Газпром» получил штраф на 213 млн злотых — почти 50 млн евро — от Управления по защите конкуренции и потребителей Польши UOKiK. Такое решение в Варшаве приняли из-за нежелания российского газового монополиста сотрудничать в рамках антимонопольного расследования.

Президент UOKiK Томаш Хрустны назначил «Газпрому» штраф в размере почти 213 млн злотых — это результат отсутствия сотрудничества в расследовании, которое проводилось в связи со строительством газопровода «Северный поток-2». Такая обязанность является следствием нарушения норм Евросоюза, на которых основывается польский акт о конкуренции и защите прав потребителей, — говорится в заявлении, обнародованном на сайте регулятора.

Дело, которое расследует UOKiK, касается реализации проекта «Северный поток-2». В 2018 году польский регулятор обвинил шесть компаний в финансировании строительства без необходимого юридического разрешения. Это предприятия, входящие в состав международных групп компаний «Газпром», швейцарской Engie и нидерландских OMV, Uniper, Shell и Wintershall.

В этом году Управление по защите конкуренции и потребителей Польши обратилось к «Газпрому» с требованием предоставить контракты, заключенные дочерней компанией российского монополиста с другими компаниями, финансирующими строительство «Северного потока-2». Однако «Газпром» отказался это сделать.

Нарушение законодательства Польши — страны-члена Европейского Союза, грозит финансовыми санкциями. Я убежден, что это преднамеренный поступок, который должен препятствовать продолжающемуся расследованию. Поэтому я решил наложить максимальный штраф, — пояснил Хрустны.

Напомним, суд ЕС не разрешил российскому газопроводу действовать в обход норм газовой директивы ЕС.

В прошлом году Европарламент и Совет Евросоюза приняли директиву об общих правилах внутреннего рынка природного газа. Строительство «Северного потока-2» было остановлено в декабре после санкций США. Газопровод построен на 95%.