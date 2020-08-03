Коронавирус в Киеве. Фото: Виталий Кличко в Фейсбук

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Коронавирус продолжает подкашивать киевлян и за минувшие сутки, 2 августа, в Киеве инфицировались еще 102 человека.

От болезни умер один человек, а в целом коронавирус унес жизни 135 киевлян. На сегодня в столице уже 8 тыс. 554 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Об этом 3 августа сообщил городской председатель Виталий Кличко в Telegram.

Среди новых больных 44 женщины в возрасте от 21 до 73 лет и 54 мужчины в возрасте от 18 до 73 лет. Также заболели четыре девочки от трех до 17 лет. Заболели, в частности, и шесть медиков.

Медики приняли решение о госпитализации 14 пациентов. Другие находятся на самоизоляции и под контролем врачей.

В Днепровском районе зафиксировали больше всего случаев заболевания — 19. В Шевченковском районе за сутки заболели 18 человек, а в Деснянском районе — 17 киевлян.

Напомним, коронавирусом в Украине с начала эпидемии заразились 73 тыс. 158 человек. За последние сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 подхватили 990 человек. Общее число жертв болезни составляет 1 тыс. 738 человек. Коронавирус уже преодолели 39 тыс. 876 больных.