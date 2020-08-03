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На пляж курортного города в Таиланде выбросило тысячи мидий, фото: PattayaNow
Тропический шторм выбросил тысячи мидий на пляж в Таиланде (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n141957-tropicheskiy-shtorm-vybrosil-tysyachi-midiy-na-plyaj-v-tailande-foto-video.htmlРакурс
Шторм «Синлаку» свирепствует в северо-восточной Азии.
2 августа этот шторм обрушился на северо-восточную часть Вьетнама и начал двигаться внутрь материка, дойдя до Таиланда, где привел к сильным наводнениям и разрушениям, сообщает издание PattayaNow.
Спровоцированные штормом волны, в частности, выбросили на пляже большое количество мусора. Однако жителям курортного города Паттайя, расположенного на восточном побережье Сиамского залива, примерно в 165 км к юго-востоку от столицы страны Бангкока, наоборот повезло — на берег пляжа Джомтьен выбросило тысячи мидий.
Местные жители сразу же отправились их собирать. По мнению специалистов, причиной массового выброса мидий на пляж стали сильные волны.
Ожидается, что шторм в Таиланде будет бушевать еще несколько дней. Шторм уже разрушил более тысячи домов, несколько их них унесло в море.
Во Вьетнаме шторм «Силнаку» вчера, 2 августа, привел к масштабным подтоплениям улиц в населенных пунктах — вода доходила до колен пешеходам, сообщает издание stormnews.ru.
Кроме того, в административном центре провинции Куангнинь городе Халонг сильные осадки спровоцировали оползень, который унес жизнь одного человека.
Напомним, в середине июня в Греции из-за мощного шторма выпало до 40 см града.
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