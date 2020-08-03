Коронавирус в Иране. Фото: УНН

https://racurs.ua/n141956-na-lji-o-koronaviruse-poymali-iran-kakaya-realnaya-statistika-zabolevaniya-v-strane.html

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Коронавирус в мире продолжает распространяться. Правительство Ирана заподозрили в сокрытии реальной статистики смертности и заболеваемости коронавирусом.

Утечка данных показала, что реальное число смертей в стране втрое больше, чем сообщает правительство. Об этом говорится в расследовании BBC.

Согласно обнародованной информации, почти 42 тыс. человек погибли от коронавируса в период до 20 июля в то время, как правительство Ирана сообщало о 14 тыс. 405 летальных случаев.

Выяснилось, что количество больных COVID-19 также почти вдвое превышает официальную статистику, которую называет Министерство здравоохранения страны. Сообщается, что реальная цифра заболеваемости составляет 451 тыс. 24 больных против 278 тыс. 827, которую называет правительство.

Отмечается, что первая смерть в Иране от COVID-19 была зарегистрирована 22 января. Первый летальный случай зафиксировали спустя месяц после того, как в стране нашли коронавирус.

2 августа в Иране зарегистрировали самое большое количество подтвержденных случаев за почти месяц. Эпидемиологическая ситуация в 25 из 31 провинции Ирана отмечается как «тревожная». Иран сейчас занимает девятое место в рейтинге стран по уровню заболеваемости, 10-е — по уровню смертности.

Напомним, ранее мы сообщали, что вице-президент Ирана по делам женщин и семьи массу Ебтекар оказалась среди инфицированных коронавирусом. Также коронавирус обнаружили у заместителя министра здравоохранения Ирана Ираджи Харирчи.