Боевики применили гранатометы. Фото: joinfo.ua

https://racurs.ua/n141955-rejim-tishiny-na-donbasse-boeviki-narushili-strelboy-iz-granatometov.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается, но на прошлой неделе начал действовать режим тишины. Однако боевики продолжают его нарушать. В то же время ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, несмотря на провокации российских боевиков.

За прошедшие сутки оккупанты осуществили два «провокационных выстрела» из гранатометов. Вблизи населенного пункта Пивденное враг применил автоматический станковый гранатомет. А уже через 15 минут сепаратисты стреляли неподалеку Красногоровки. При этом на участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима тишины не фиксировали. Об этом 3 августа сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Понимая истинные коварные намерения и провокационную тактику врага, украинские воины на действия противника огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет, — отметили в штабе.



В штабе отметили, что через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на контролируемую украинским правительством территорию прибыло 1 тыс. 247 человек. В обратном направлении направились 739 человек. Из-за боевиков вчера не работали КПВВ «Марьинка» и «Новотроицкое».

Напомним, 1 августа пророссийские боевики трижды открывали «неприцельный огонь» по позициям военнослужащих. Наемники нарушали перемирие возле Песков. Вследствие агрессии травмировались два бойца Вооруженных сил Украины. Один из военнослужащих подорвался на взрывном устройстве и получил осколочные ранения, а второй боец травмировал руку на одном из опорных пунктов.