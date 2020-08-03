Ехал без билета — жертва нападения в поезде раскрыла новые подробности — новости Украины

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Нападение на женщину в поезде сообщением Киев — Мариуполь шокировало Украину. В понедельник, 3 августа, потерпевшая Анастасия Луговая раскрыла новые подробности инцидента. По ее словам, злоумышленник каким-то образом оказался в поезде без билета.

Девушка делает все, боясь боли. Мразота издевается, как хочет, бьет сильнее… А по приезду в Киев оставляет полуживую или мертвую в купе, можно прикрыть — будто спит. Сам — просто выходит. А жертву обнаружат, когда все выйдут. И даже не поймут, кто это сделал. Ведь мразота ехал без билета. Он останется безнаказанным и будет ждать следующей ночной поездки, — написала Луговая возможный вариант развития событий, если бы ей не удалось убежать.

По словам женщины, ее спас семилетний ребенок.

Когда он завел меня в свое купе, увидев нож, я поняла, что не выйду отсюда, а после этого он убьет сына, чтобы не плакал. Но сын меня спас! Он стал плакать и звать меня. Эта сущность не хотела меня отпускать, говорил, что «сейчас все сделаем и пойдешь». Но я пошла на хитрость, убедив его, что ребенок сейчас всех разбудит, — рассказала потерпевшая.

Напомним, минувшими выходными соцсети взбудоражила история женщины, которую избил и хотел изнасиловать в поезде незнакомый мужчина. Все это происходило на глазах ее семилетнего сына. По словам потерпевшей, ей удалось спрятаться в купе проводника в соседнем вагоне, а полицию в Киеве вызвал не начальник поезда, а ее муж. Злоумышленника арестовали на два месяца. «Укрзализныця» уже извинилась за инцидент в поезде № 9/10 сообщением Киев — Мариуполь.

По словам женщины, начальник поезда и проводник вагона уговаривали ее «не обращаться в полицию», чтобы у них не было проблем, и даже обещали за это деньги.

В 2013 году УЗ отказалась от сопровождения поездов правоохранителями.

Задержанным оказался трижды судимый мужчина 1975 года рождения. Полиция и прокуратура готовит ему подозрение по статьям — нанесение телесных повреждений средней тяжести и попытку изнасилования.