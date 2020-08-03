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Ракурс
Microsoft обнародовала заявление о покупке TikTok. Фото: 112 Украина

Microsoft обнародовала заявление о покупке TikTok после разговора с Трампом

3 авг 2020, 09:57
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Microsoft не отказывается от идеи купить китайский видеосервис TikTok.

После разговора генерального директора Microsoft Сати Наделлы с президентом США Дональдом Трампом компания из Редмонда готова продолжить обсуждение вопроса о покупке TikTok. Покупка соцсети возможна при условии полного анализа безопасности и предоставлении надлежащих экономических выгод США. Об этом сообщается в официальном блоге «Майкрософт».

Отмечается, что переговоры, которые могут длиться несколько недель, завершатся не позднее 15 сентября. В случае успеха сделки данные американских пользователей социальной сети будут храниться на территории США. В Microsoft надеются на продолжение диалога с правительством и Дональдом Трампом.


Напомним, The Wall Street Journal сообщил, что Microsoft приостановила переговоры о покупке соцсети TikTok в китайской компании ByteDance после того, как Дональд Трамп заявил о планах запретить TikTok на территории страны.

В Вашингтоне опасаются, что китайская компания может использовать TikTok для сбора информации и передачи ее в Пекин. В Соединенных Штатах месячная аудитория TikTok составляет 80 млн человек.

Источник: Ракурс


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