Microsoft обнародовала заявление о покупке TikTok после разговора с Трампом

Microsoft обнародовала заявление о покупке TikTok. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n141953-microsoft-obnarodovala-zayavlenie-o-pokupke-tiktok-posle-razgovora-s-trampom.html

Ракурс

Microsoft не отказывается от идеи купить китайский видеосервис TikTok.

После разговора генерального директора Microsoft Сати Наделлы с президентом США Дональдом Трампом компания из Редмонда готова продолжить обсуждение вопроса о покупке TikTok. Покупка соцсети возможна при условии полного анализа безопасности и предоставлении надлежащих экономических выгод США. Об этом сообщается в официальном блоге «Майкрософт».

Отмечается, что переговоры, которые могут длиться несколько недель, завершатся не позднее 15 сентября. В случае успеха сделки данные американских пользователей социальной сети будут храниться на территории США. В Microsoft надеются на продолжение диалога с правительством и Дональдом Трампом.

Напомним, The Wall Street Journal сообщил, что Microsoft приостановила переговоры о покупке соцсети TikTok в китайской компании ByteDance после того, как Дональд Трамп заявил о планах запретить TikTok на территории страны.

В Вашингтоне опасаются, что китайская компания может использовать TikTok для сбора информации и передачи ее в Пекин. В Соединенных Штатах месячная аудитория TikTok составляет 80 млн человек.