Microsoft оприлюднила заяву щодо купівлі TikTok після розмови з Трампом

Microsoft оприлюднила заяву щодо купівлі TikTok. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n141953-microsoft-opryludnyla-zayavu-schodo-kupivli-tiktok-pislya-rozmovy-z-trampom.html

Ракурс

Microsoft не відмовляється від ідеї купити китайський відеосервіс TikTok.

Після розмови генерального директора Microsoft Саті Наделли з президентом США Дональдом Трампом компанія з Редмонда готова продовжити обговорення питання про придбання TikTok. Купівля соцмережі можлива за умови повного аналізу безпеки та надання належних економічних вигод США. Про це повідомляється в офіційному блозі «Майкрософт».

Зазначається, що переговори, які можуть тривати кілька тижнів, завершаться не пізніше 15 вересня. У разі успіху угоди дані американських користувачів соціальної мережі будуть зберігатися на території США. У Microsoft сподіваються на продовження діалогу з урядом та Дональдом Трампом.

Нагадаємо, The Wall Street Journal повідомило, що Microsoft призупинила переговори про покупку соцмережі TikTok у китайської компанії ByteDance після того, як Дональд Трамп заявив про плани заборонити TikTok на території країни.

У Вашингтоні побоюються, що китайська компанія може використовувати TikTok для збору інформації та передачі її в Пекін. У Сполучених Штатах місячна аудиторія TikTok становить 80 млн осіб.