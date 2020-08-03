Суркіс готовий продати «Динамо», з’явилася реакція ультрас

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Ракурс

Ігор Суркіс, президент київського футбольного клубу «Динамо», заявив про готовність його продати.

Ми в футбол прийшли у 1996 році і з того часу не було жодної пропозиції щодо придбання клубу. Всі говорять, що треба продати. Я готовий. Але немає охочих. Мої діти точно не хочуть, щоб я їм залишив цей вантаж, — зазначив Суркіс в ефірі телеканалу «112 Україна», пише LIGA.net.

У бізнесмена дві дочки. Також він запевняє, що гроші для нього «на десятому місці, а головне — результат». Окрім цього, за словами Суркіса, по допомогу до тренера Мірчі Луческу він звернувся тільки зі спортивного принципу. Разом із тим, власник «Динамо» не очікував такої «палкої» реакції фанатів на призначення колишнього тренера «Шахтаря» головним тренером київського клубу.

Я, перш за все, вважав, що у нас дуже розумні вболівальники, апріорі, в більшій своїй мірі. І вони правильно оцінять цей хід, тому що я виходив тільки зі спортивного принципу, ні в якому разі не політичного якогось, — заявив Суркіс.

Також питання призначення Луческу, за словами Суркіса, він обговорив з президентом клубу «Шахтар», олігархом Рінатом Ахметовим.

Він сказав, що якби я хотів придумати для своєї команди мотивацію, то це — найкраща мотивація. Луческу — професіонал, — уточнив Суркіс.

Водночас ультрас «Динамо» зробили чергову заяву щодо Луческу на своїй Фейсбук-сторінці. Фанати зауважили, що «справа далеко не в головних тренерах або гравцях».

Головна проблема нашого клубу — це непрофесійне керівництво в особі братів Суркісів, які роками вбивають репутацію клубу, — йдеться в повідомленні ультрас.

Саме Суркіси дозволяють «Шахтарю» закривати емблему «Динамо» на клубному стадіоні імені Лобановського і саме Суркіси запрошували «Шахтар» грати в Києві і дозволяють їм господарювати на «Олімпійському», нагадали вболівальники.

Нагадаємо, 28 липня ультрас влаштували румунському фахівцеві Луческу «теплий прийом» із димовими шашками і фаєрами під стадіоном ім. Лобановського.