Коронавірус в Україні. Фото: Слуга народу

https://racurs.ua/ua/n141951-koronavirusom-v-ukrayini-za-dobu-zarazylysya-mayje-1-tys-osib-infografika.html

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Коронавірусом в Україні з початку епідемії заразилися 73 тис. 158 осіб. За останню добу коронавірусну інфекцію COVID-19 підхопили 990 осіб.

Померли за добу 13 осіб. Наразі хворіють 31 тис. 544 пацієнти. Загальне число жертв коронавірусу становить 1 тис. 738 осіб. Також з початку епідемії було 126 тис. 311 підозр на COVID-19. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Коронавірус вже подолали 39 тис. 876 хворих, за останню добу видужали 333 особи.

Лідерами з поширенням коронавірусу за останню добу стали:

Львівська область (138 нових хворих);

Івано-Франківська область (119 заражених);

Київ (102 інфікованих).

За 2 серпня нових випадків зараження не було у Донецькій, Полтавській, Херсонській та Луганській областях.

Нагадаємо, в Україні п’ять діб поспіль у державі фіксується понад тисяча інфікованих коронавірусною інфекцією COVID-19. За суботу, 1 серпня, коронавірус підхопили 1 тис. 112 громадян.