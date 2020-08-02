Коронавірус в Україні. Фото: Слуга народу

https://racurs.ua/ua/n141927-koronavirus-v-ukrayini-aktyvno-poshyruietsya-za-dobu-ponad-1-tys-100-novyh-vypadkiv-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися — вже п’яту добу поспіль в державі фіксується понад тисяча інфікованих COVID-19.

За 1 серпня вірус підхопили 1 тис. 112 громадян. Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 72 тис. 168 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 235 осіб, а загалом вже видужали 39 тис. 543 особи. Наразі хворіють 30 тис. 900 пацієнтів. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

За добу померли від хвороби 16 осіб. Загальне число жертв становить 1 тис. 725 осіб. Підозр на коронавірус з початку епідемії було 125 тис. 239.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксовано у Львівській (112 нових хворих), Києві (110 осіб), Рівненській (84 особи) та Івано-Франківській області (115 осіб). Найменше випадків COVID-19 1 серпня фіксувалися у Херсонській та Луганській областях — три та один випадок відповідно.

Нагадаємо, надзвичайний комітет Всесвітньої організації охорони здоров’я дійшов висновку, що епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 буде довготривалою. У ВООЗ наголосили на необхідності посилити глобальні зусилля, спрямовані на боротьбу з цією хворобою.