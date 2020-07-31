Коронавірусна інфекція і фізична активність: як мінімізувати ризики і що робити тим, хто перехворів

Коронавірусна інфекція. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2690-koronavirusna-infekciya-i-fizychna-aktyvnist-yak-minimizuvaty-ryzyky-i-scho-robyty-tym-hto.html

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Малорухливий спосіб життя може призвести до ожиріння, підвищення артеріального тиску і рівня холестерину в крові. Прилипання до дивану збільшує ризик цукрового діабету другого типу, прискорює розвиток серцево-судинних захворювань і остеопорозу, пригнічує імунну систему, погіршує настрій, знижує працездатність — загалом, нічого приємного не обіцяє. Регулярна фізична активність поліпшує роботу серця, прискорює обмін речовин і позитивно впливає на імунітет, що є особливо актуальним під час пандемії. Коронавірус SARS-CoV-2 продовжує крокувати планетою, і нам доведеться виживати в цьому когнітивному дисонансі. Як знайти баланс між ризиком заразитися коронавірусною інфекцією і активним способом життя, спортом?

Оцінюємо ризики зараження коронавірусною інфекцією: пляж дорівнює обіду в гостях

Експерти радять оцінювати як індивідуальний ризик, так і ризик від того чи іншого виду фізичних тренувань, умов, в яких вони проходять. Візьміть до уваги передбачуваний час контакту з іншими людьми, їх кількістю і дистанцією. Розібратися в цьому питанні допоможе дослідження Техаської медичної асоціації, експерти якої оцінювали ризики зараження коронавірусною інфекцією за різних обставин за 9-бальною шкалою (1 бал — найнижчий ризик зараження, 9 балів — найвищий).

Отже, однією з найбезпечніших активностей виявилася гра в теніс — 2 бали (такі самі ризики несе заправка автомобіля або відвідування кемпінгу).

Трохи більше ризиків (3 бали) — у пробіжки і катанні на велосипеді в парку в компанії менш як п'ятеро осіб. Такий вид дозвілля можна порівняти за ризиком підхопити коронавірусну інфекцію з продуктовим шопінгом, а ось обід на терасі ресторану є більш ризикованим — тягне на 4 бали.

Любите плавати? Відвідування публічного басейну і пляжу несе середній ризик — 6 і 5 балів відповідно. На сьогодні не існує достовірних доказів, що вірус може передаватися через воду в басейнах. А ось згідно з дослідженням, результати якого опубліковані в електронній науковій бібліотеці MedRxiv, природні водойми можуть бути резервуарами і шляхами для поширення коронавірусної інфекції. Як виявилося, SARS-CoV-2 може «жити» в річках і озерах до 25 днів. Фахівці закликають мінімізувати відвідування водойм, якщо в ці води відбувалися витоки з каналізації.

У будь-якому разі, щоб мінімізувати ризик зараження коронавірусною інфекцією на пляжі, варто:

уникати великого скупчення людей — як на березі водойми, біля басейну, так і у воді;

дотримуватися фізичної дистанції щонайменше у два метри;

не забувати про гігієну кашлю і чхання, а також гігієну рук;

не торкатися предметів (наприклад, парасольок від сонця, шезлонгів), якщо не впевнені, що вони продезінфіковані;

не переодягатися в тісних роздягальнях.

Граючи у футбол чи волейбол, ви ризикуєте вище середнього. З іншого боку, не менше ризикують ті, хто обідає або вечеряє всередині ресторану (7 балів). Вчені також приготували неприємну новину для завсідників спортзалів і фітнес-клубів: на жаль, такі відвідування загрожують найвищим ризиком. Стільки ж — 8 балів — набрав похід у кінотеатр, відпочинок у барі та обід в їдальні.

Заняття спортом, що мають високі ризики зараження коронавірусною інфекцією COVID-19, наприклад, відвідування спортзалу, фахівці радять відкласти до кращих часів людям із груп ризику.

«Людям групи ризику — за віком (понад 65 років) та/або з суттєвими хронічними захворюваннями серцево-судинної і дихальної систем, а також тим, хто приймає препарати, які пригнічують імунітет, — варто обмежитися заняттями вдома або на вулиці, — радить лікарка-кардіолог, докторка медичних наук, професорка Катерина Амосова. — Оскільки фізична активність пов’язана з глибоким і частим диханням, що унеможливлює використання маски, навіть на вулиці рекомендують підтримувати дистанцію, більшу за стандартні два метри. Для швидкої ходи рекомендують 4‒5 метрів, бігу — 10 метрів, їзди на велосипеді — 20 метрів».

Ви не належите до групи ризику і не уявляєте життя без спортзалу? Результати свіжого норвезького дослідження є більш оптимістичними: вчені показали відсутність збільшення ризику зараження коронавірусною інфекцією (за даними ПЛР-тестів) під час занять у спортзалах, якщо дотримуються основні правила — миття рук, дезінфекція інвентарю і тренажерів, дистанція два метри, а також без відвідування душа і сауни.

Однак експерти застерігають: це дослідження проводилося після зняття локдауну, коли захворюваність у суспільстві стала низькою. Тому при прийнятті рішення про заняття в залі до кола значущих чинників варто включити актуальну місцеву епідемічну ситуацію.

Як обрати спортзал і максимально себе убезпечити

Спочатку сходіть у фітнес- чи спортзал на екскурсію. Подивіться, чи вдягає персонал маски, або брудні ганчірки бовтаються десь у районі підборіддя. Наскільки часто протирають санітайзером інвентар і тренажери. Чи піклуються про обмеження кількості людей у залі. Чи добре працює вентиляція.

Для мінімізації ризиків зараження коронавірусною інфекцією експерти радять дотримуватися таких запобіжних заходів під час занять:

знімати маску безпосередньо перед початком тренування в залі;

утримуватися від високоінтенсивних групових тренувань у відносно невеликому приміщенні — в таких умовах дистанція є критичною;

за наявності вікон — відчинити їх;

мити руки і протирати інвентар санітайзером.

Спорт після коронавірусної інфекції: серцеві справи

Якщо ви перехворіли на COVID-19 безсимптомно (про це часто дізнаються після отримання позитивного тесту, наприклад, як контактна особа) або в легкій формі, до звичної фізичної активності зазвичай можна приступати за два тижні. Тим, хто перехворів у важчій формі, був госпіталізований, варто звернути особливу увагу на серце.

«COVID-19 відрізняється, наприклад, від грипу тим, що суттєво частіше ушкоджується серцевий м'яз, — зауважує Катерина Амосова. — Навіть якщо людина перехворіла безсимптомно. Тому лікарі рекомендують пацієнтам комплекс аналізів із визначенням серцевого тропоніну (маркер ушкодження міокарду — серцевого м'яза)».

Експерти констатують, що у 20‒25% пацієнтів з коронавірусною інфекцією відзначається гостре ураження міокарда. Порівняйте: при інших ГРВІ — близько 1%. Тропонін-негативним пацієнтам після виписки зі стаціонару експерти радять протягом двох тижнів не збільшувати фізичну активність. А для оцінки стану серця звернутися до кардіолога і пройти обстеження (як правило, призначається ЕКГ, повторне визначення серцевого тропоніну і, можливо, за рішенням лікаря, УЗД-дослідження серця). Якщо тропонін підвищений, рекомендується відкласти тренування на період від трьох до шести місяців. Потім повторити кардіологічне обстеження й отримати дозвіл у лікаря на тренування.

У будь-якому випадку, приступаючи до тренувань, не намагайтеся надолужити згаяне. Почати краще з кардіонавантажень, поступово збільшуючи інтенсивність. Можна бігати підтюпцем у неквапливому темпі або обрати швидку ходьбу. Говорячи про мінімальну фізичну активність, хто з нас не чув про горезвісні 10 тисяч кроків на день? Іноді зустрічається і мінімальна цифра в 4500 кроків. До цього мінімуму постарайтеся додати одне-два силових тренування на тиждень.

Невідомо, як довго нам ще доведеться жити в умовах коронавірусної реальності. Розслаблятися не варто, але це не привід відмовлятися від фізичної активності.

«Пам’ятаємо, що обережність і системність є запоруками убезпечення себе і близьких на довгі місяці пандемії, які у нас попереду, — зауважує Катерина Амосова. — Але запобігання інфікуванню не має стати приводом для малорухливості».