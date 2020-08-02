Коронавирус в Украине. Фото: Слуга народа

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться — уже пятые сутки подряд в государстве фиксируется более тысячи инфицированных COVID-19.

1 августа вирус подхватили 1 тыс. 112 граждан. Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 72 тыс. 168 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 235 человек, а в целом уже выздоровели 39 тыс. 543 человека. Сейчас болеют 30 тыс. 900 пациентов. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

За сутки умерли от болезни 16 человек. Общее число жертв составляет 1 тыс. 725 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии было 125 тыс. 239.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали во Львовской (112 новых больных), Киеве (110 человек), Ровенской (84 человека) и Ивано-Франковской области (115 человек). Меньше всего случаев COVID-19 1 августа фиксировались в Херсонской и Луганской областях — три и один случай соответственно.

Напомним, чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения пришел к выводу, что эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 будет долговременной. В ВОЗ подчеркнули необходимость усилить глобальные усилия, направленные на борьбу с этой болезнью.