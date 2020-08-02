Два бойца ООС получили ранения на Донбассе. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n141926-dva-boycov-oos-poluchili-raneniya-na-donbasse-boeviki-veli-nepricelnyy-ogon.html

Ракурс

Перемирие на Донбассе не соблюдают сепаратисты, которые поддерживаются Российской Федерацией.

За вчерашние сутки, 1 августа, пророссийские боевики трижды открывали неприцельный огонь по позициям военнослужащих. Наемники нарушали перемирие возле Песков. Об этом 2 августа сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Вследствие агрессии травмировались два бойца Вооруженных сил Украины. Один из военнослужащих подорвался на взрывном устройстве и получил осколочные ранения. Второй боец травмировал руку на одном из опорных пунктов. Раненых госпитализировали и оказали надлежащую медицинскую помощь. На месте происшествия работают руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства травм выясняются.

В воскресенье, 2 августа, военные не зафиксировали обстрелов в районе операции Объединенных сил.

Напомним, 30 июля оккупанты, которых поддерживает Российская Федерация, совершили провокационный обстрел вблизи Новотошковского — использовали гранатометы и стрелковое оружие. Ситуация оставалась под контролем украинской армии.