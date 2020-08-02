Два бойцов ООС получили ранения на Донбассе — боевики вели неприцельный огоньhttps://racurs.ua/n141926-dva-boycov-oos-poluchili-raneniya-na-donbasse-boeviki-veli-nepricelnyy-ogon.htmlРакурс
Перемирие на Донбассе не соблюдают сепаратисты, которые поддерживаются Российской Федерацией.
За вчерашние сутки, 1 августа, пророссийские боевики трижды открывали неприцельный огонь по позициям военнослужащих. Наемники нарушали перемирие возле Песков. Об этом 2 августа сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Вследствие агрессии травмировались два бойца Вооруженных сил Украины. Один из военнослужащих подорвался на взрывном устройстве и получил осколочные ранения. Второй боец травмировал руку на одном из опорных пунктов. Раненых госпитализировали и оказали надлежащую медицинскую помощь. На месте происшествия работают руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства травм выясняются.
В воскресенье, 2 августа, военные не зафиксировали обстрелов в районе операции Объединенных сил.
Напомним, 30 июля оккупанты, которых поддерживает Российская Федерация, совершили провокационный обстрел вблизи Новотошковского — использовали гранатометы и стрелковое оружие. Ситуация оставалась под контролем украинской армии.