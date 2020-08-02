Кравчук озвучил первые шаги на переговорах по Донбассу. Фото: Главком

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Конфликт на Донбассе могут помочь решить свободная экономическая зона на территории Луганской и Донецкой областей и создание фонда восстановления.

На переговорах по Донбассу необходимо поднять вопрос Будапештского меморандума. После подписания этого документа, Украина отказалась от ядерного оружия — 175 ракет, на каждой из которых стояло по пять боеголовок. Каждая ракетная шахта в то время стоила 1 млрд долл. Об этом рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Этот шаг Украины имел очень большое значение для уменьшения ядерных арсеналов и расходов на ядерные арсеналы тех ядерных государств, которые сегодня существуют, — пояснил он.

Первый президент напомнил, что во время его каденции была создана свободная экономическая зона, куда вошли Донецкая, Луганская, Днепропетровская области. Кравчук считает, что такие зоны нужно создать во всех областях и тогда вопрос особого статуса Донбасса отпадет.

По словам Кравчука, Украина имеет право поднять вопрос о создании специального фонда для восстановления разрушенного Донбасса.

Напомним, 30 июля стало известно, что первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. На этой должности он заменил Леонида Кучму, который представлял Украину в ТКГ с 2014 по 2018 год.

Кравчук уже заявил, что война на Донбассе может завершиться лишь с помощью компромиссов с Россией. По его мнению, стоит ввести свободную экономическую зону на Донбассе. Экс-президент также считает, что Донбасс после получения «особого статуса» может превратится в отдельное государство со своими политическими полномочиями.