Идти на компромисс с Россией в ТКГ планирует Кравчук

Леонид Кравчук. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n141859-idti-na-kompromiss-s-rossiey-v-tkg-planiruet-kravchuk.html

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Война на Донбассе закончится только благодаря компромиссам. Такое мнение высказал Леонид Кравчук, экс-президент Украины и новый представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Он считает, что главная миссия ТКГ должна быть в том, чтобы закончить войну и достичь мира. Об этом он рассказал в интервью изданию «РБК-Украина».

Но, по словам Кравчука, суверенитет, независимость, неприкосновенность границ и территориальная целостность обсуждаться не будут — в этих вопросах не может быть компромиссов.

Также он рассказал, какие задачи перед ним поставил Зеленский. Первой из них была — не ставить нереалистичных целей. Вторая — решать вопросы постепенно: сначала прекращение огня, затем местное самоуправление, а уже потом проведение выборов на оккупированных территориях.

Первый президент Украины Леонид Кравчук был приглашен стать главой украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе после того, как второй президент Украины Леонид Кучма покинул эту должность.

Напомним, ранее мы сообщали, что план подготовки к выборам на Донбассе Киев передал участникам ТКГ. Украинская делегация отметила, что проведение выборов в ОРДЛО станет возможным только после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта.