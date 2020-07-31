Йти на компроміси з Росією в ТКГ планує Кравчук

Леонід Кравчук. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n141859-yty-na-kompromisy-z-rosiieu-v-tkg-planuie-kravchuk.html

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Війна на Донбасі завершиться лише за допомогою компромісу з Росією. Таку думку висловив Леонід Кравчук, екс-президент України та новий представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Він вважає, що головна місія ТКГ має бути в тому, щоб закінчити війну та досягти миру. Про це він розповів в інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

Але, за словами Кравчука, суверенітет, незалежність, недоторканність кордонів та територіальна цілісність обговорюватися не будуть — у цих питаннях не може бути компромісів.

Також він розповів, які завдання перед ним поставив Зеленський. Першим з них було — не ставити нереалістичних цілей. Другим — розв’язувати питання поступово: спочатку припинення вогню, потім місцеве самоврядування, а вже згодом проведення виборів на окупованих територіях.

Перший президент України Леонід Кравчук був запрошений стати главою української делегації в ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі після того, як другий президент України Леонід Кучма покинув цю посаду.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що план підготовки до виборів на Донбасі Київ передав учасникам ТКГ. Українська делегація зазначила, що проведення виборів в ОРДЛО можливе виключно після виведення іноземних військових підрозділів та техніки, роззброєння незаконних збройних формувань і відновлення контролю з боку уряду України над державним кордоном у зоні конфлікту.