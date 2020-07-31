На чотири карантинні зони сьогодні поділить Україну МОЗ — коронавірус в Україні

На чотири карантинні зони сьогодні поділить Україну МОЗ — що відомо

https://racurs.ua/ua/n141858-na-chotyry-karantynni-zony-sogodni-podilyt-ukrayinu-moz-scho-vidomo.html

Ракурс

Поділ України на чотири карантинні зони — зелену, жовту, помаранчеву та червону — сьогодні, 31 липня, затвердить під час засідання центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Ми ініціюємо проведення засідання центральної комісії для того, щоб ми затвердили всі ці зони по всій країні, які ми визначили по показниках і які є у постанові уряду, — заявив на брифінгу в четвер міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Як повідомляв «Ракурс», Кабмін продовжив дію адаптивного карантину до 31 серпня і передбачив, що залежно від епідемічної ситуації у регіоні або окремих районах встановлюватиметься зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

Рівень небезпеки визначатиметься автоматизованим програмним забезпеченням на основі алгоритмів та зібраних даних. Цей показник також має затвердити Національна комісія ТЕБ та НС.

Раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов наголосив, що навіть для «зеленої зони» діятимуть певні карантинні обмеження.

Усі критерії розроблені на основі нашого досвіду та досвіду західних партнерів… «Зелена зона» не означає повне зняття карантину, — додав Степанов.



За даними Центру громадського здоров’я, станом на 31 липня в Україні зафіксовано 1090 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом в Україні 69 тис. 884 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. З часу спалаху проведено понад мільйон тестувань методом ПЛР.