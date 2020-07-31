Коронавірус інфікував майже 70 тис. українців — нових випадків вдвічі більше ніж одужань

https://racurs.ua/ua/n141854-koronavirus-infikuvav-mayje-70-tys-ukrayinciv-novyh-vypadkiv-vdvichi-bilshe-nij-odujan.html

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Коронавірус в Україні вже інфікував майже 70 тис. осіб — станом на ранок 31 липня лабораторно підтверджено 69 тис. 884 випадки коронавірусної хвороби.

За добу 30 липня COVID-19 підкосив ще 1 тис. 90 осіб, одужали від небезпечної інфекції 598 пацієнтів. На жаль, хвороба забрала життя 20 осіб. Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Найбільше нових заражень діагностовано у:

Львівській області — 147 нових випадків і п’ять летальних випадків.

Івано-Франківській області — 111 нових випадків і два летальних.

Києві — 110 нових хворих.

Впродовж останньої доби у столиці ніхто не помер внаслідок COVID-19. Водночас у Київській області зафіксували 44 нових випадки і один летальний.

Нагадаємо, станом 31 липня у світі зафіксовано понад 17,4 млн випадків COVID-19. Коронавірус виявили у 213 країнах та територіях. Зауважимо, що в Україні до 31 серпня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшувати чи посилювати залежно від епідемічної ситуації в кожній з областей.