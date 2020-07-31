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Ракурс
Коронавирус инфицировал почти 70 тыс. украинцев — новых случаев вдвое больше чем выздоровлений

Коронавирус инфицировал почти 70 тыс. украинцев — новых случаев вдвое больше, чем выздоровлений

31 июл 2020, 09:10
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Коронавирус в Украине уже инфицировал почти 70 тыс. человек — по состоянию на утро 31 июля лабораторно подтверждены 69 тыс. 884 случая коронавирусной болезни.

За сутки 30 июля COVID-19 подкосил еще 1 тыс. 90 человек, выздоровели от опасной инфекции 598 пациентов. К сожалению, болезнь унесла жизни 20 человек. Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

Больше всего новых заражений диагностировали у:

  • Львовской области — 147 новых и пять летальных случаев;

  • Ивано-Франковской области — 111 новых случаев и два летальных;

  • Киеве — 110 новых заболевших.

Коронавірус інфікував майже 70 тис. українців

Коронавірус інфікував майже 70 тис. українців

Коронавірус інфікував майже 70 тис. українців

Коронавірус інфікував майже 70 тис. українців


В течение последних суток в столице никто не умер вследствие COVID-19. В то же время в Киевской области зафиксировали 44 новых случая и один летальный.

Напомним, по состоянию на 31 июня в мире зафиксировали свыше 17,4 млн случаев COVID-19. Коронавирус обнаружили в 213 странах и территориях. Отметим, что в Украине до 31 августа действует адаптивный карантин. То есть ограничительные меры могут смягчать или ужесточать в зависимости от эпидемической ситуации в каждой из областей.

Источник: Ракурс


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