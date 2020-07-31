300 млн долл. военной помощи Украине предлагают ежегодно выделять в США

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Ежегодную военную помощь Украине в размере 300 млн долл. предложили закрепить на законодательном уровне в США — члены комитета Сената США по иностранным делам от Республиканской и Демократической партий подали соответствующий проект закона.

Законопроект представили глава комитета республиканец Джеймс Риш и старший демократ Роберт Менендес, к которым присоединились и другие коллеги по Сенату. Об этом 31 июля сообщило агентство Reuters.

Законопроект предусматривает выделение до 4 млн долл. на подготовку военнослужащих Вооруженных сил Украины. Министерство обороны США и Госдепартамент должны будут доложить о расходах и потребностях украинской армии, а также подготовить план по оказанию помощи в сфере обеспечения безопасности Украины.

Документ также предлагает американским властям назначить нового специального представителя США по Украине.

Напомним, ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американское внешнеполитическое ведомство планирует назначить спецпредставителя США по Украине на замену Курту Волкеру, который в прошлом году ушел в отставку.

Ранее Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на финансовый год с 1 октября, предусматривающий объем помощи Украине в 250 млн долл.