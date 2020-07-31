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Ракурс
Взрыв гранаты на отдыхе унес жизни трех жителей Черниговщины

Взрыв гранаты на отдыхе унес жизни трех жителей Черниговщины

31 июл 2020, 08:23
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Взрыв гранаты произошел вечером 30 июня в поселке в Черниговской области. Вследствие детонации погибли три человека, еще один получил ранения.

Информацию об инциденте сообщил в Фейсбуке глава Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко.

Известно, что в 20.20 четверга в селе Новый Быков Бобровицкого района на улице близ частного жилого дома произошел взрыв неустановленного предмета (по предварительной информации, гранаты). На месте погибли три человека, в том числе одна женщина, пострадавший мужчина получил осколочные ранения, после чего он был доставлен в больничное учреждение.


Погибшие и пострадавший якобы совместно распивали спиртные напитки, во время чего произошел взрыв. Сейчас выясняются другие обстоятельства происшествия. На месте работают следователи Национальной полиции.

Как ранее писал «Ракурс», в поселке Краснопавловка Харьковской области пьяный мужчина подорвал себя гранатой. Инцидент произошел близ лесополосы.

Источник: Ракурс


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