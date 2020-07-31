Взрыв гранаты на отдыхе унес жизни трех жителей Черниговщины

https://racurs.ua/n141852-vzryv-granaty-na-otdyhe-unes-jizni-treh-jiteley-chernigovschiny.html

Ракурс

Взрыв гранаты произошел вечером 30 июня в поселке в Черниговской области. Вследствие детонации погибли три человека, еще один получил ранения.

Информацию об инциденте сообщил в Фейсбуке глава Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко.

Известно, что в 20.20 четверга в селе Новый Быков Бобровицкого района на улице близ частного жилого дома произошел взрыв неустановленного предмета (по предварительной информации, гранаты). На месте погибли три человека, в том числе одна женщина, пострадавший мужчина получил осколочные ранения, после чего он был доставлен в больничное учреждение.

Погибшие и пострадавший якобы совместно распивали спиртные напитки, во время чего произошел взрыв. Сейчас выясняются другие обстоятельства происшествия. На месте работают следователи Национальной полиции.

Как ранее писал «Ракурс», в поселке Краснопавловка Харьковской области пьяный мужчина подорвал себя гранатой. Инцидент произошел близ лесополосы.