Вибух гранати на відпочинку забрав життя трьох жителів Чернігівщини — новини України

https://racurs.ua/ua/n141852-vybuh-granaty-na-vidpochynku-zabrav-jyttya-troh-jyteliv-chernigivschyny.html

Ракурс

Вибух гранати стався ввечері 30 липня у селищі в Чернігівській області. Внаслідок детонації загинуло троє осіб, ще одна дістала поранень.

Інформацію про інцидент повідомив у Фейсбук очільник Чернігівської облдержадміністрації Андрій Прокопенко.

Відомо, що о 20.20 четверга у селі Новий Биків Бобровицького району на вулиці поблизу приватного житлового будинку стався вибух невстановленого предмету (за попередньою інформацією, гранати). На місці загинуло троє осіб, зокрема й одна жінка, потерпілий чоловік дістав осколкові поранення, після чого його було доставлено до лікарняного закладу.

Загиблі та потерпілий нібито спільно розпивали спиртні напої, під час чого стався вибух. Наразі з’ясовуються інші обставини події. На місці працюють слідчі Національної поліції.

Як раніше писав «Ракурс», у селищі Краснопавлівка Харківської області п’яний чоловік підірвав себе гранатою. Інцидент стався поблизу лісосмуги.