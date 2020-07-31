Вакцину від COVID-19 для 20% населення України може надати ВООЗ

Віктор Ляшко. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n141851-vakcynu-vid-covid-19-dlya-20-naselennya-ukrayiny-moje-nadaty-vooz.html

Ракурс

Вакцина від COVID-19 активно розробляється у світі. Україна бере участь у механізмі глобального доступу до вакцин від COVID-19, що дозволяє отримати доступ до ліцензованого безпечного та ефективного імунологічного препарату, коли той стане доступний.

Всесвітня організація охорони здоров’я у рамках цього механізму може надати Україні вакцину за доступною ціною або безкоштовно в обсягах, що покриють 20% потреб населення. Це дозволить зменшити навантаження на бюджет для імунізації груп високого ризику, повідомив у Facebook головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Ляшко заявив, що співпраця України з ВООЗ дозволяє на даному етапі бути впевненими, що підготовка країни до масової вакцинації відповідає світовим вимогам.

Ляшко додав, що наразі у світі 139 вакцин перебувають на етапі доклінічних досліджень. Клінічні дослідження 25 препаратів вже почалися, із яких шість вакцин максимально наблизилися до практичного застосування і перебувають на третій стадії випробувань.

Як раніше писав «Ракурс», американська біотехнологічна компанія Moderna планує продавати свою вакцину від COVID-19 за ціною 50−60 дол. за курс щеплень, що становить близько 25−30 дол. за дозу. А британсько-шведська компанія AstraZeneca заявляє, що вартість вакцини не буде перевищувати 3−4 дол.