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Свято-Успенську Унівську лавру закрили на карантин, фото: «Вікіпедія»
Лавру УКГЦ на Львівщині закрили на карантин через коронавірусhttps://racurs.ua/ua/n141850-lavru-ukgc-na-lvivschyni-zakryly-na-karantyn-cherez-koronavirus.htmlРакурс
Свято-Успенську Унівську лавру Української греко-католицької церкви (УКГЦ) у Львівській області закрили на карантин через виявлення випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.
Випадки захворювання на коронавірус виявили завдяки ПЛР-тестуванню. Про це повідомляється на сторінці лаври в соціальній мережі Фейсбук.
Зазначається, що вільний доступ на територію лаври для інших осіб закрито, також скасовані усі публічні богослужіння до моменту завершення карантину.
У скількох саме осіб у лаврі виявили коронавірус, не повідомляється.
Синкел у справах чернецтва у Львівській Архиєпархії УГКЦ Юстин Бойко у своєму Фейсбуці зазначив, що священники та монахи в лаврі перебувають під наглядом лікарів.
Свято-Успенська Унівська лавра — це один із найдавніших монастирських комплексів України. Вона розташована в селі Унів Перемишлянського району Львівської області.
Нагадаємо, за минулу добу, 29 липня, в Україні було зафіксовано рекорд захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19.
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