Свято-Успенську Унівську лавру закрили на карантин, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n141850-lavru-ukgc-na-lvivschyni-zakryly-na-karantyn-cherez-koronavirus.html

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Свято-Успенську Унівську лавру Української греко-католицької церкви (УКГЦ) у Львівській області закрили на карантин через виявлення випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

Випадки захворювання на коронавірус виявили завдяки ПЛР-тестуванню. Про це повідомляється на сторінці лаври в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що вільний доступ на територію лаври для інших осіб закрито, також скасовані усі публічні богослужіння до моменту завершення карантину.

У скількох саме осіб у лаврі виявили коронавірус, не повідомляється.

Синкел у справах чернецтва у Львівській Архиєпархії УГКЦ Юстин Бойко у своєму Фейсбуці зазначив, що священники та монахи в лаврі перебувають під наглядом лікарів.

Свято-Успенська Унівська лавра — це один із найдавніших монастирських комплексів України. Вона розташована в селі Унів Перемишлянського району Львівської області.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 липня, в Україні було зафіксовано рекорд захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19.