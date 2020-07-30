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Ракурс
Пінгвіни у британському зоопарку розважаються за допомогою машини для мильних бульбашок, фото: Newquay Zoo

Пригніченим карантином пінгвінам подарували машину для мильних бульбашок — тепер вони щасливі (ВІДЕО)

30 лип 2020, 22:37
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Пінгвінам у розташованому в британському місті Ньюквей зоопарку Newquay Zoo, які почали сумувати через відсутність відвідувачів у зв’язку з карантином, подарували машину для створення мильних бульбашок.

Тепер тварини не сумують, повідомляє видання Bored Panda.

Пінгвіни — одні з найбільш соціальних птахів. Тому, якщо їх не розважати, вони впадають у пригнічений стан.

Машину для бульбашок для цих птахів пожертвував спонсор, який вирішив залишитися анонімним.

Зазначається, що птахи спочатку спостерігали за бульбашками, а потім почали бігати за ними і хапати дзьобами.

Пінгвіни у британському зоопарку розважаються за допомогою машини для мильних бульбашок, фото: Newquay Zoo

Пінгвіни — це хижаки, тому вони люблять переслідувати об'єкти. Бульбашки є для них безпечними та забезпечують птахів необхідними вправами, які допомагають їм перебувати в гарній фізичній формі, наголошують у зоопарку.

Таку машину для бульбашок для підтримання психічного та фізичного стану пінгвінів у цьому зоопарку використовували ще в 2014 році, проте до 2020 року вона вже вийшла з ладу.

Bubble enrichment for the penguins! �� We wish to say thank you to the Little Surprises gifting group, who kindly purchased a bubble machine for us from our Amazon Wishlist. Penguins are inquisitive birds and seemed to love this novel enrichment.


Допис, поширений Newquay Zoo (@newquayzoo)

Нагадаємо, учені встановили, що мова африканських пінгвінів є подібною до людської.

Джерело: Ракурс


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