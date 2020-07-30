Пригніченим карантином пінгвінам подарували машину для мильних бульбашок — тепер вони щасливі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n141849-prygnichenym-karantynom-pingvinam-podaruvaly-mashynu-dlya-mylnyh-bulbashok-teper-vony-schaslyvi.htmlРакурс
Пінгвінам у розташованому в британському місті Ньюквей зоопарку Newquay Zoo, які почали сумувати через відсутність відвідувачів у зв’язку з карантином, подарували машину для створення мильних бульбашок.
Тепер тварини не сумують, повідомляє видання Bored Panda.
Пінгвіни — одні з найбільш соціальних птахів. Тому, якщо їх не розважати, вони впадають у пригнічений стан.
Машину для бульбашок для цих птахів пожертвував спонсор, який вирішив залишитися анонімним.
Зазначається, що птахи спочатку спостерігали за бульбашками, а потім почали бігати за ними і хапати дзьобами.
Пінгвіни — це хижаки, тому вони люблять переслідувати об'єкти. Бульбашки є для них безпечними та забезпечують птахів необхідними вправами, які допомагають їм перебувати в гарній фізичній формі, наголошують у зоопарку.
Таку машину для бульбашок для підтримання психічного та фізичного стану пінгвінів у цьому зоопарку використовували ще в 2014 році, проте до 2020 року вона вже вийшла з ладу.
Нагадаємо, учені встановили, що мова африканських пінгвінів є подібною до людської.