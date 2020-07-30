Пингвины в британском зоопарке развлекаются с помощью машины для мыльных пузырей, фото: Newquay Zoo

https://racurs.ua/n141849-podavlennym-karantinom-pingvinam-podarili-mashinu-dlya-mylnyh-puzyrey-teper-oni-schastlivy-video.html

Ракурс

Пингвинам в расположенном в британском городе Ньюквей зоопарке Newquay Zoo, которые начали грустить из-за отсутствия посетителей в связи с карантином, подарили машину для создания мыльных пузырей.

Теперь животные не грустят, сообщает издание Bored Panda.

Пингвины — одни из самых социальных птиц. Поэтому, если их не развлекать, они впадают в угнетенное состояние.

Машину для пузырей для этих птиц пожертвовал спонсор, который решил остаться анонимным.

Отмечается, что птицы сначала наблюдали за пузырьками, а потом начали бегать за ними и хватать клювами.

Пингвины — это хищники, поэтому они любят преследовать объекты. Пузырьки для них являются безопасными и обеспечивают птиц необходимыми упражнениями, которые помогают им находиться в хорошей физической форме, отмечают в зоопарке.

Такую машину для пузырей для поддержания психического и физического состояния пингвинов в этом зоопарке использовали еще в 2014 году, однако к 2020 году она вышла из строя.

Напомним, ученые установили, что речь африканских пингвинов аналогична человеческой.