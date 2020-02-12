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Африканские пингвины. Фото: TravelAsk

Речь африканских пингвинов очень похожа на человеческую — ученые

12 фев 2020, 14:26
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Африканские пингвины используют для общения те же образцы речи, что и человек. К такому выводу пришли итальянские ученые, которые записали 590 брачных песен одиноких птиц в трех разных итальянских зоопарках.

Известно, что в большинстве человеческих языков чаще всего используются короткие слова. Такой же алгоритм используют и африканские пингвины, сообщает CNN.

Ученые считают, что пингвины даже могут обзывать своих сородичей. Например, похожий на рев осла звук означает, что пингвин считает своего оппонента ослом.

Ученые утверждают, что птицы используют две черты человеческой речи. Пингвины наиболее часто используют короткие слова. Если предложение длинное, то оно состоит из коротких звуков.

Следует отметить, что это не единственная общая черта африканских пингвинов и человека. Учеными было замечено, что пингвины могут иметь однополых партнеров.

Ареалом обитания африканских пингвинов является побережье ЮАР и Намибии


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