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Африканські пінгвіни. Фото: TravelAsk

Мова африканських пінгвінів дуже подібна до людської — вчені

12 лют 2020, 14:26
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Африканські пінгвіни використовують для спілкування ті ж зразки мови, що і людина. До такого висновку прийшли італійські вчені, які записали 590 весільних пісень одиноких птахів у трьох різних італійських зоопарках.

Відомо, що у більшості людських мов найчастіше використовуються короткі слова. Такий же алгоритм використовують і африканські пінгвіни, повідомляє CNN.

Вчені вважають, що пінгвіни навіть можуть обзивати своїх родичів. Наприклад, схожий на ревіння віслюка звук означає, що пінгвін вважає свого опонента віслюком.

Вчені стверджують, що птахи використовують дві риси людської мови. Пінгвіни найчастіше використовують короткі слова. Якщо речення довге, то воно складається із коротких звуків.

Слід зазначити, що це не єдина спільна риса африканських пінгвінів і людини. Вченими було помічено, що пінгвіни можуть мати одностатевих партнерів.

Ареалом проживання африканських пінгвінів є узбережжі ПАР і Намібії


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