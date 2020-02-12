Порошенко про переговори з Путіним у Мінську / Фото: kremlin.ru

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Переговори Петра Порошенка та Володимира Путіна у Мінську п’ять років тому завершилися підписаним документом, що складався з 13 пунктів і мав стати запорукою виконання попередньої мінської угоди. Показовий момент у поведінці Путіна в Мінську у 2015 році сьогодні пригадав Порошенко.

Спільна жорстка позиція України, Німеччини та Франції призвела до того, що Москва погодилася на припинення вогню з 15 лютого. Тоді «четвірка» працювала в чіткому форматі «три і один», — зазначив Порошенко в інтерв’ю «Українській правді».

За його словами, врешті-решт вдалося узгодити спільну декларацію «нормандської четвірки».

Показова деталь. Путіну вистачило якихось десяти хвилин, щоб приструнити своїх маріонеток, які раптом почали робити вигляд, ніби не згодні з уже узгодженим лідерами четвірки проектом. І Олланд, і Меркель мали змогу переконатися, наскільки ж короткий ланцюг, на якому сидять формальні керівники цих псевдореспублік, кому служать і чиї команди виконують бойовики, — розповів Порошенко.

Також нагадаємо, що у 2018 році екс-президент Франції Франсуа Олланд, який брав участь у переговорах в Мінську, опублікував книгу спогадів «Уроки влади», один з розділів якої називається «Ніч у Мінську».