Порошенко о переговорах с Путиным в Минске / Фото: kremlin.ru

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Переговоры Петра Порошенко и Владимира Путина в Минске пять лет назад завершились подписанным документом, состоящим из 13 пунктов, который должен был стать залогом выполнения предыдущего минского соглашения. О показательном моменте поведения Путина в Минске в 2015 году сегодня вспомнил Порошенко.

Совместная жесткая позиция Украины, Германии и Франции привела к тому, что Москва согласилась на прекращение огня с 15 февраля. Тогда «четверка» работала в четком формате «три и один», — отметил Порошенко в интервью «Украинской правде».

По его словам, после длительных переговоров в конце концов удалось согласовать совместную декларацию «нормандской четверки».

Показательная деталь. Путину хватило каких-то десяти минут, чтобы приструнить своих марионеток, которые вдруг начали делать вид, будто не согласны с уже согласованным лидерами четверки проектом. И у Олланда, и у Меркель тогда была возможность убедиться, насколько же короткая цепь, на которой сидят формальные руководители этих псевдореспублик, кому служат и чьи команды выполняют боевики, — рассказал Порошенко.

Также напомним, что в 2018 году экс-президент Франции Франсуа Олланд, участвовавший в переговорах в Минске, опубликовал книгу воспоминаний «Уроки власти», один из разделов которой называется «Ночь в Минске».