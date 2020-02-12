Залишки пам'ятника Леніну прибирають у Запоріжжі. Фото: Новая газета

https://racurs.ua/ua/n133580-zalyshky-pam-yatnyka-leninu-prybyraut-u-zaporijji-foto.html

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У Запоріжжі взялися за демонтаж постаменту з-під пам’ятника Леніну. Сам пам’ятник знесли навесні 2016 року.

Міська рада Запоріжжя уклала договір із будівельною компанію, яка за 32,3 млн грн реконструює Запорізьку площу, де раніше стояв пам’ятник Леніну. Про це повідомляє «Depo.Запоріжжя».

Сьогодні, 12 лютого, на площі вже стартували будівельні роботи, постамент обгородили парканом, а робітники демонтують плити довкола постаменту.

Представник компанії-підрядника зазначив, що всі гранітні плити потрібно зберегти і це ускладнює роботу з демонтажу. Додає труднощів і несприятлива погода — вітер і мокрий сніг.

Після того, як робітники вручну розберуть плити, буде демонтовано сам постамент. Завершити демонтаж залишків пам’ятника Леніну планують упродовж тижня.

Нагадаємо, напередодні в Одесі демонтували пам’ятну дошку комуністу Михайлу Калініну.