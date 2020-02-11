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Декомунізація: в Одесі на «будинку з атлантами» демонтували дошку комуністу Калініну, скріншот відео

В Одесі на «будинку з атлантами» демонтували дошку комуністу Калініну (ФОТО, ВІДЕО)

11 лют 2020, 15:02
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В Одесі демонтували пам’ятну дошку комуністу Михайлу Калініну.

Як повідомив громадський активіст Дем’ян Ганул, її зняли ще кілька днів тому, проте згодом виявилося, що підрядник реставрації будинку просто перемістив об'єкт в інше місце, передає «Думська».

Тепер же дошку знято й передано в історико-краєзнавчий музей. Демонтаж виконано згідно із Законом України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів».

Декомунізація: в Одесі на «будинку з атлантами» демонтували дошку комуністу Калініну, фото — "Думська"

Дошка була розміщена на знаменитому будинку родини Фальц-Фейнів, який отримав назву «будинок із атлантами» завдяки скульптурі роботи Товія Фішеля, що зображає двох атлантів із зоряним глобусом. Це одна з головних визначних пам’яток і візитних карток Одеси. «Будинок з атлантами» був збудований у 1899 році архітекторами Левом Влодеком і Семеном Ландесманом.

Михайло Калінін (1875−1946) — це радянський державний і партійний діяч. З 1919 року і до своєї смерті Калінін обіймав одну з найвищих посад в органах державної влади РРФСР, а потім і в СРСР. Михайло Калінін був активним учасником комуністичних злочинів, зокрема, особисто підписував розстрільні списки.

Між тим нагадаємо, 4 лютого в Одесі активісти демонтували останній барельєф радянського маршала Георгія Жукова.

Декомунізація: в Одесі на «будинку з атлантами» демонтували дошку комуністу Калініну, фото — "Думська"

Джерело: Ракурс


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